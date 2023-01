A madéfalvi veszedelemre emlékeztek a székelyföldi településen

A Habsburg császári hadsereg vérengzésére emlékeztek szombaton a székelyföldi Madéfalván a tragikus esemény 259. évfordulóján.

A Siculicidium emlékművénél tartott megemlékezésen Varga Judit igazságügyi miniszter beszédében rámutatott: „ahogy több mint ezeréves történelmünk összefonódik, úgy örömünk és bánatunk is egy.” Emlékeztetett: a madéfalvi székelyek szuverenitásukat, önazonosságukat védték, és bár a világ nagyot változott azóta, „a magyar alkotmányos identitás és szuverenitás védelme most is mindennapos feladatunk”. Tánczos Barna romániai környezetvédelmi miniszter emlékeztetett, hogy a székelyek, magyarok mindentől függetlenül évről évre megemlékeznek Madéfalván. „Büszkén, felemelt fővel térünk mindig haza Madéfalváról, feltöltődve megyünk haza otthonainkba, mert nekünk, székelyeknek, magyaroknak történelmünk folyamán mindig volt, akire feltekintsünk” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Facebook/Varga Judit