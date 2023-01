A Biden-rendszer szigorú ellenőrzését ígéri a képviselőház frissen megválasztott elnöke

Közép-európai idő szerint szombat kora reggel született eredmény az Egyesült Államok képviselőházának elnökválasztásában. A szavazatok szűk többségét megszerző republikánus Kevin McCarthy nyitóbeszédében kiemelte: azon fognak dolgozni, hogy hatékony ellenőrzői legyenek a Biden-adminisztrációnak. Ígéretei között szerepelt az Egyesült Államok eladósodásának megállítása és szigorúbb költségvetés elfogadása 2024-ben, valamint a kínai kommunista párttal szembeni egységes fellépés és az amerikai gazdaság védelme is.

„A Ház elnökeként nem a pártomnak, a képviselőháznak vagy a kongresszusnak tartozom felelősséggel, hanem az országnak” – idézte a CNN az amerikai képviselőház újonnan megválasztott republikánus elnökének, Kevin McCarthynak nyitóbeszédét. Az egész héten húzódó választási dráma végére péntek éjszaka került pont azzal, hogy a mérsékelt repbulikánus többséggel rendelkező képviselőház élére republikánus elnököt választottak. Az új házelnök 216 szavazatot kapott a demokrata Hakeem Jeffries 211 szavazatával szemben és 5 tartózkodás mellett.

Kapcsolódó tartalom

Az MTI kiemelte, a demokrata párti képviselők a 15. választási fordulóban is egységesen, mind a 212-en a képviselőcsoport vezetője, Hakeem Jeffries mellett voksoltak. A szavazás után Hakeem Jeffries hivatalosan is a demokraták alsóházi vezetője lett, ezzel ő az első színesbőrű, aki valamely párt vezetői tisztségét tölti be a kongresszusban.

McCarthy határozott fellépést ígért a 2024-es amerikai költségvetés ügyében, amelynek felső kiadási korlátját a 2022-es szinten kívánják meghatározni. Valamint az államadósság szintjének emelkedését is csak abban az esetben fogják támogatni, ha a szenátus pénzügyi reformokat és költségcsökkentést hajt végre mellette.

Pártpolitikai meggyőződéstől független és egységes fellépést ígért a Kínával szembeni fellépésben, hogy „visszahozzák Amerikába azt a több százezer munkahelyet, amelyek Kínába vándoroltak”. McCarthy hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok meg fogja nyerni ezt a küzdelmet. A házelnök nyilvánvalóvá tette, hogy a Biden-adminisztráció ellenőrzőjeként kívánnak működni.

Megválasztása érdekében és az ellene szavazók követelésére McCarthy késznek mutatkozott több eljárási szabályt módosítani a képviselőházban, amelyek több jogot biztosítanak a képviselőknek az egyes törvényjavaslatok áttekintésében, valamint a házelnök munkájának ellenőrzésében.

A Republikánus Párton belül Kevin McCarthy megválasztását a konzervatív szárny, az úgynevezett Szabadság-választmány (Freedom Caucus) tagjainak egy része gátolta kedd óta. A házelnök megválasztása után a képviselőház tagjai letehetik képviselői esküjüket, és megkezdhetik a törvényhozói munkát. Az Egyesült Államok 118. Kongresszusa kedden ült össze. Az alsóházban, a képviselőházban a republikánusok 222-212 arányú szavazati többségben vannak, de egy mandátum üres, mert az arra novemberben megválasztott képviselő időközben elhunyt. A felsőházban, a szenátusban a szavazati arányt tekintve a demokratáknak van 51-49 arányú többsége.

Kapcsolódó tartalom

Borítókép: Az újonnan megválasztott republikánus Kevin McCarthy először veszi magához a házelnöki kalapácsot az Egyesült Államok Capitoliumának képviselőházában 2023. január 7-én.

Fotó : EPA/JIM LO SCALZO