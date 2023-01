Üstökös közelít a Föld felé

Egy kis csillagászati csemege 2023 elejére: a január 21-22-i hétvége éjszakáin kerül úgy földközelbe a C/2022 E3 (ZTF) jelű, pályáján jelenleg éppen Napunk irányába tartó üstökös, hogy az éjszaka holdtalan részében szabad szemmel is megfigyelhetjük – írta szerdai számában a Le Figaro.

A Kis Bika és a Nagy Bika csillagképek között felbukkanó égitest várhatóan nem lesz olyan lenyűgöző, mint a Neowise üstökös 2020-ban, amely olyan fényes volt, hogy kora reggel szabad szemmel is látható volt. A C/2022 E3 (ZTF) eleve kevésbé fényes lesz, de

Egyelőre az üstökös csóvájának „kifejlődését” kísérik figyelemmel a csillagászok. Az üstökös ma tízezerszerszer fényesebb, mint felfedezésekor – magyarázza Nicolas Biver, a párizsi obszervatórium csillagásza.

„Ez egy viszonylag aktív objektum, amely január 12-én nagyon közel fog elhaladni a Naphoz. Négyszer közelebb lesz hozzá, mint a Föld. Az előrejelzések szerint ez a közelség talán már akkor is szabad szemmel láthatóvá teheti. Lehet, hogy ez egy kicsit túlzás, de nem ijedünk meg a kellemes meglepetésektől” – fogalmazott Biver.

Comet C/2022 E3 (ZTF), a conjunction of Venus and Saturn, 2 lunar occultations of Mars! Plenty to look forward to in January’s night sky. Find out more – https://t.co/mFMNWZwKzM pic.twitter.com/hepTuZXIA8

— Alyn Wallace 🌌 (@alynwallace) December 31, 2022