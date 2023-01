Új törpeboafajt fedeztek fel Ecuadorban, az Amazonas vidékén

A korábban nem ismert, óriáskígyóhoz hasonló mintázatú, de mindössze 20 centiméteres hosszúságú kígyó két példányát a Colonso Chalupas természetvédelmi területen fekvő, magánkézben lévő Sumak Kawsay parkban fedezték fel – közölte az ecuadori környezetvédelmi minisztérium.

New species of dwarf boa found in the Ecuadoran Amazon.

Up to 20 centimeters (7.8 inches) long and with skin colouring similar to a boa constrictor – the previously unknown snake has been named Tropidophis cacuangoae after an Indigenous activisthttps://t.co/6L0m3aUBRh pic.twitter.com/ahDITVhO9A

— AFP News Agency (@AFP) January 6, 2023