Szilveszteri migráns zavargások Berlinben: a belügyminiszter szerint hiba lenne elhallgatni, hogy az elkövetők jelentős része bevándorló hátterű fiatal volt

Szigorú intézkedéseket fontolgat a német kormány a szilveszteri migráns zavargások elkövetőinek megbüntetésére. Erről a berlini belügyminiszter beszélt, amikor meglátogatta a randalírozók által megtámadott tűzoltókat. December 31-én éjjel több fővárosi kerületben is petárdákkal támadtak a munkájukat végző mentőkre, rendőrökre és tűzoltókra. A belügyminiszter most azt mondta: hiba lenne elhallgatni, hogy az elkövetők jelentős része bevándorló hátterű fiatal volt – számolt be róla az M1 Híradója.