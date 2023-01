Félévi csúcson a fertőzöttek száma az Egyesült Királyságban

Tavaly nyárt óta nem mért szintre emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Királyságban a brit statisztikai hivatal (ONS) pénteken ismertetett legfrissebb becslése szerint.

Az ONS széles körű lakossági próbaszűréseken alapuló számításai alapján Angliában – az Egyesült Királyság messze legnépesebb, 55 millió lakosú országában – a december 28-án véget ért egyheti vizsgálati időszakban átlagosan 2,46 millió lehetett a koronavírus-fertőzöttek száma.

Ez azt jelenti, hogy a lakosság 4,52 százalékának szervezetében volt jelen a koronavírus. Egy héttel korábban az angol lakosság 2,20 százaléka lehetett fertőzött az ONS számítási módszertana szerint, vagyis egy hét alatt több mint kétszeresére emelkedett a fertőzöttségi arány.

Az Egyesült Királyság országai közül Észak-Írországban volt a legmagasabb a fertőzöttek aránya a vizsgált időszakban:

az ONS modellszámításai szerint az északír lakosság 6,43 százaléka hordozhatta az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) tavaly év végén.

Ennek alapján Észak-Írországban 118 100-an bizonyultak volna fertőzöttnek a teljes lakosság szűrése esetén. Ez azt jelenti, hogy a helyi lakosságon belül minden 16 ember közül egy volt fertőzött a december 28-án zárult egy hétben – áll az ONS péntek esti ismertetésében. Észak-Írországban egy héttel korábban még csak 2,02 százalék volt a koronavírus-fertőzöttek aránya e számítási módszertan szerint.

Walesben egy hét alatt 1,89 százalékról 5,7 százalékra, Skóciában 2,49 százalékról 4,05 százalékra emelkedett a teljes lakosságon belül a koronavírus-fertőzöttek statisztikailag legvalószínűbb aránya. Ez 173 200, illetve 213 100 fertőzöttet jelenthetett a vizsgált egyheti időszakban.

Walesben ennek alapján 18, Skóciában 26 ember közül egy lehetett fertőzött 2022 utolsó napjaiban.

A brit egészségügyi hatóságok szerint a helyzetet nehezíti, hogy országszerte emelkedik az influenzás megbetegedések száma is, és ez egyre nagyobb terhet ró az állami egészségügyi szolgálatra (NHS), amely a munkaerőhiány és a szakdolgozók között is magas megbetegedési arány miatt egyébként is teljesítőképessége határán működik.

A szakértők folyamatosan kérik a lakosságot, hogy minél előbb adassa be az influenzaoltást és a koronavírus elleni emlékeztető vakcinadózisokat is.

A brit egészségügyi minisztérium legfrissebb – a január 4-i helyzetet mutató – statisztikája szerint Angliában, ahol az Egyesült Királyság népességének 90 százaléka él, eddig 144,3 milliót adtak be a koronavírus elleni vakcina első, második, harmadik és negyedik – emlékeztető – dózisából. Az 50 év feletti angol lakosság csaknem kétharmada mind a négy oltási adagot megkapta.