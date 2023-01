Erre a férj nem volt felkészülve, pedig felesége előre figyelmeztette

A 71 éves Phil Carter nem hitt a feleségének, amikor a karácsonyfa felállítása közben odakiabált neki, hogy egy kétlábú rókát lát a házuk kertjében a közép-angliai Ilkestonban – számolt be róla a BBC.

Pár pillanattal később azonban az álla is leesett, ugyanis az állat valóságos tornamutatványokkal hívta fel magára a figyelmet. A pár videóra vette a nem mindennapi találkozást.

😮 “Quick, grab your phone, we’ve got a two-legged fox on the lawn!”

A couple were shocked to see the plucky mammal visiting their garden in Derbyshire

Read more: https://t.co/to58tdEdBy

— BBC East Midlands (@bbcemt) January 4, 2023