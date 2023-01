Egyedülálló sportlétesítményt avattak Csíkszeredában

A magyar kormány megpróbál minden segítséget megadni ahhoz, hogy a székelyföldi sportolók kiváló eredményeket érjenek el, öregbítsék Csíkszereda, a Székelyföld hírnevét – hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken Csíkszeredában, a Ride More Activity Center avatóünnepségén.

A sportközpont öt olimpiai sportág sportolói számára biztosít felkészülési lehetőséget, de a nagyközönség előtt is nyitva áll, elsősorban mozgáskoordinációs gyakorlatokat lehet itt végezni. Egyedülálló egész Székelyföldön, de Romániában sincs hasonló komplexitású sportlétesítmény.

Potápi Árpád János az avatóünnepségen rámutatott: Magyarországon és Romániában sem történt hasonló beruházás az elmúlt időszakban, Csíkszereda ilyen szempontból is kiváltságos helyzetben van. Hargita megye székhelye egy kiváló adottságokkal bíró város akár a téli, akár a nyári sportok tekintetében.

„Szinte minden nap minden sportot lehet itt űzni a biciklitől a síelésig, a lovaglástól a futballig”

– fogalmazott.

Potápi Árpád János elmondta: a magyar kormány megpróbál minden segítséget megadni ahhoz, hogy legyen utánpótlás, a sportolók kiváló eredményeket érjenek el és ezzel is öregbítsék Csíkszereda, a Székelyföld hírnevét.

„Kívánom, hogy jöjjenek a sikerek” – üzente az államtitkár, emlékeztetve ugyanakkor, hogy a sport nemcsak a sikerek miatt van, az egészséges életmódra való nevelésről, a mozgás öröméről is szól.

Korodi Attila, a város RMDSZ-es polgármestere beszédében úgy fogalmazott, a város „legizgalmasabb vonzásközpontját” avatják fel, és támogatásáról biztosította a sportközpont működtetőit.

Emlékeztetett: az elmúlt két évben számos turisztikai beruházás indult Csíkszeredában és a mostani is szerves része „a székelyföldi fejlesztési koncepciónak”. Ezek célja, hogy a szülőföldjükön élő magyaroknak sokkal mozgalmasabb, vonzóbb és élhetőbb Székelyföldje legyen – tette hozzá.

A jelenlévőket Puiu Gaspar, a Romániai Sí- és Biatlon Szövetség főtitkára is köszöntötte, aki köszönetet mondott a magyar kormánynak a beruházásért, amely szerinte a romániai hatóságokat is arra ösztönzi, hogy kövessék a példát. Az avatóünnepség rövid bemutatóval ért véget.

Kinda Géza, a Csíkszeredai Ride More Sportklub elnöke, a sportközpont társtulajdonosa az MTI-nek az avatóünnepséget megelőzően telefonon úgy nyilatkozott, hogy a létesítmény létrejöttével régi álma valósult meg. Elmondta: hódeszkásként tíz évig járta a világversenyeket, látta, hogyan edzenek a profik.

„Az motivált, hogy tudtam, a környékünkből ez hiányzik”

– fogalmazott.

A csarnok sportolók edzésére-fejlesztésére is alkalmas, de szabadidőközpontként is működik, amatőrök is kipróbálhatják a különböző sportokat.

„Úgy kell elképzelni, mint egy sípályát, ahol az amatőröktől a profikig mindenki tud edzeni. Azért ilyen komplex, hogy mindenki tudja használni”

– hangsúlyozta a volt sportoló.

Az 1600 négyzetméteres alapterületen található csarnokban van több mászófal, trambulinház, szivacsgödrök, ugróasztalok, airbag. A skateparkban különböző sportokat lehet gyakorolni, van görsí, görbicikli, gördeszka, scooter. Edző- és jógaterem is található az épületben, illetve öt vendégszoba edzőtáborba érkező sportolóknak, kávézó, ahol az edzésre érkezett gyerekek szülei várakozhatnak.

Kinda Géza kifejtette: nagy az érdeklődés a központ iránt, több sportszervezet is jelezte, hogy ott szeretne edzéseket tartani, és a lakosság is nagyon várta a nyitást. A sportközpont az utánpótlásnak, de a turizmusnak is hasznos, új kikapcsolódási lehetőség a városban – mondta. Bérlettel, napijeggyel és óradíjjal is látogatható, a későbbiekben edzéseket is biztosítanak a különböző sportágakban.

A több mint egymillió eurós beruházás a Magyar Turisztikai Ügynökségnél nyert pályázat révén valósult meg, a 700 ezer eurós pályázati pénz jelentős összegű önrésszel egészült ki.