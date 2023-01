Bejelentette, hogy elrabolták a kisfiát a babakocsiból, de kiderült hogy valójában szörnyű dolgot tett a kicsivel

A 28 éves Nakira Griner vallomása szerint 2019. február 8-án jelentette 23 hónapos kisfia, Daniel eltűnését a rendőrségen az Egyesült Államok nyugati részén fekvő Bridgetonban – számolt be róla a People.

A nő elmondta, hogy Daniellel együtt éppen boltba tartott, amikor egy idegen megtámadta őket. Az ismeretlen támadó felkapta Danielt a babakocsiból, majd elfutott.

A Cumberland County jury has found Nakira M. Griner, 28, of Bridgeton, guilty in the 2019 death and dismemberment of her 23-month-old child, according to the county prosecutor.

Griner was charged with murder and several other offenses. The jury found her guilty of all counts. pic.twitter.com/gTgIFPF2oQ

