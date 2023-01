A tokiói újévi aukción 101 millió forintért kelt el egy 212 kilós kékúszójú tonhal

A tonhalat az Aomori prefektúrában fekvő kikötővárosból, Omából indult hajó legénysége fogta. A tonhal aukciós ára több mint kétszeresen túlszárnyalta a tavalyi legnagyobb, 16,88 millió jenes (47 millió forintos) árat, és 1999 óta, mióta az adatokat gyűjtik, az idei volt a hatodik legmagasabb ár.

A bluefin tuna was sold for around $272,000 at Japan’s biggest fish market in Tokyo, which ushered in 2023 with its annual New Year tuna auction pic.twitter.com/saw7n78XGC

— Reuters (@Reuters) January 5, 2023