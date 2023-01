Jelentősen nőtt tavaly a migrációs nyomás hazánk déli határánál

Jelentősen nőtt tavaly a migrációs nyomás. Ez derül ki az összesített adatokból. 2022-ben a duplájára emelkedett az illegális határátlépési kísérletek száma a magyar határon. A migránsok ráadásul egyre agresszívabbak, több tucatszor rátámadtak a határvédőkre. A szerbiai Horgoson közben viszonylagos nyugalomban telnek a napok. A hatósági akciók után kevesebb az illegális migráns. A helyiek attól tartanak, hogy a javulás most is csak átmeneti lesz – számolt be az M1 Híradó.