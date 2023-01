Azt hitte, levelek okoztak dugulást az ereszcsatornában, amikor megtudta, mi volt az, nem akarta elhinni

A Worcestershire-i Pershore High Street egyik üzletének tulajdonosa először azt hitte, levelek dugították el az ereszcsatornát, később azonban sokkal szokatlanabb dolgokra kezdett gyanakodni – számolt be róla a Metro.

Erősödő félelme miatt úgy döntött, hogy a helyi kártevőirtókat hívja segítségül.

Az irtók végül egy nem mindennapi dolgot halásztak ki az ereszcsatornából: a dugulás forrása ugyanis egy közel egy méter hosszú kígyó volt.

Moment 3ft snake is freed from drainpipe on Worcestershire high street https://t.co/YqZMaTEZC6

— The Independent (@Independent) January 3, 2023