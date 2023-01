A francia belügyminiszter bagatellizálta a migránsok által elkövetett szilveszteri gyújtogatásokat

Annak ellenére, hogy közel 700 autót gyűjtottak fel Franciaország-szerte zömében migrációs hátterű fiatalok szilveszter estéjén, a francia belügyminiszter, Géráld Darmanin javuló tendenciákról beszélt. A politikus közösségi médiás bejegyzésében azt állította, a gyújtogatások száma is csökkent az egy évvel korábbihoz képest, valamint az utcára vezényelt 90 ezer rendőr és csendőr kézben tartott az ország közbiztonságát a szilveszteri zavargások idején.

Több francia városban is zavargások voltak szilveszter éjszakáján, melyek során csaknem 700 autót gyújtottak fel a randalírozók, az események után pedig közel 500 embert tartóztattak le a hatóságok – írta a Remix News hírportál. A lap szerint ugyanakkor Gérald Darmanin francia belügyminiszter nyilatkozatában kijelentette, hogy

a szilveszteri ünnepségek „nagyobb incidensek nélkül” zajlottak le.

Darmanin közleménye szerint a francia hatóságok fokozott készültségben voltak az év végén, országszerte 90 ezer rendőrt és csendőrt mozgósítottak szilveszterre.

A francia politikus arra is rámutatott, hogy 2022 szilvesztere történelmi javulást mutatott a felgyújtott járművek számában, országszerte „csak” 690 autó égett le. A közlemény adatai szerint tavaly ez a szám 874 volt, ami 21 százalékos javulást jelent.

Merci aux 90000 policiers et gendarmes engagés la nuit dernière pour le réveillon de la #SaintSylvestre, qui s’est déroulé sans incident notable :

✅Baisse historique de 21% du nombre de véhicules incendiés

✅Augmentation de 11% du nombre d’interpellations pic.twitter.com/qZmRyxQyh2 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 1, 2023

Az eset számait magyarázó politikus azt is kiemelte, hogy összesen 490 embert vettek őrizetbe a francia hatóságok, ami 11 százalékkal több, mint az előző évben.

Darmanin ebből arra következtetett, hogy az utcán tartózkodó rendőrök és csendőrök teljes mértékben fenntartották a közrendet.

A lap azonban rámutatott, hogy a belügyminiszter Twitter-bejegyzése nem váltott ki túlzott szimpátiát a felhasználókból. A kommentelők azzal gúnyolódtak a belügyminiszteren, hogy az ünnep alkalmából utcára vezényelt 90 ezer rendőr egy kifejezetten költséges rendőrállamot hozott létre, és ennek ellenére is több száz autót felgyújtottak a rendbontók és a rendőrökre is rátámadtak.

A lap azt is kiemelte, hogy bár a francia belügyminiszter szerint „nem történt említésre méltó incidens” az országban, a nantes-iak más véleményen lehetnek. A városban a rendbontók szilveszterkor felgyújtottak több autót, majd tűzijátékkal támadtak a rendőrökre és a tűzoltókra. A gyújtogatások egy részét filmre vették.

La nuit du Nouvel an s’agite à #Nantes. Après une première voiture brûlée quartier Halvêque vers 22 h, trois véhicules sont en feu à 23 h face au Sillon de Bretagne. Pompiers et policiers accueillis par des tirs de mortiers d’artifice. pic.twitter.com/ysAormKBIy — Christophe JAUNET (@JAUNET3) December 31, 2022

Egy francia helyi lap, a Le Dauphiné Libéré arról számolt be, hogy

a Drôme megye délkeleti részén fekvő Pierrelatte településen megtámadtak egy csendőrhivatalt is. Tűzijátékot lőttek az épületre, amely kigyulladt, személyi sérülés és komoly anyagi kár azonban nem történt.

A megye több más településén is kukákat és autókat gyújtottak fel. Elzászban is hasonlóan durva jeleneteket rögzítettek a szemtanúk, ahol városszerte számos autót és buszt is felgyújtottak a rendbontók.

Blessures par pétards, départs de feu, interpellations… le bilan de la soirée du nouvel an en Alsace pic.twitter.com/5lDSRhL3Ll — BFM Alsace (@BFM_Alsace) January 1, 2023

Az ország déli részén fekvő Haute-Garonne megyében is hasonló borzalmakról számoltak be 2022 utolsó éjszakáján. A hatóságok 41 tűzesetről tájékoztatták a nyilvánosságot,

a La Dépêche újság szerint pedig egy gyermekotthont is felgyújtottak. Az épületben lévő hat embert egy közeli faluban kellett elhelyezni.

Bordeaux városa is nyüzsgő volt szilveszterkor, több tucat vandál lőtt tűzijátékot az ünneplők közé. A helyszínről készült felvételek azt mutatták, hogy szándékosan az emberekre céloztak.

Pendant que @GDarmanin est au sport d’hiver à Mayotte, la ville de Bordeaux est tombée aux mains des racailles pour cette nuit du 31 Décembre pic.twitter.com/sZNosNFCeu — Réalité Actuelle (@RAbsolument) January 1, 2023

A lap arra is kitért, hogy Németország fővárosa sem mentesült a zavargásoktól. Mint írták, főként fiatal migránsok tehetők felelőssé az újévi berlini káoszért. A migránsok rendőrségi és mentőautókat vettek célba, és tüzet gyújtottak városszerte. Tekintettel a városszerte rögzített erőszakos jelenetekre, a rendőrség minden tűzijáték betiltására szólított fel.

Kapcsolódó tartalom

Borítókép: A labdarúgó-világbajnokság idején a marokkói válogatott szurkolói több alkalommal is gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel Brüsszelben és Franciaországban is

Fotó: EPA/STEPHANIE LECOCQ