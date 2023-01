Svédországban is robbantásokkal és lövöldözésekkel zajlott a szilveszter

Robbantásokkal és lövöldözésekkel zajlott a szilveszter Svédországban. Az elmúlt napokban két embert is agyonlőttek a skandináv államban, többen súlyosan megsérültek és számos helyen voltak robbantások is. A legerőszakosabb bűncselekmények Stockholmban voltak – számolt be róla az M1 Hírek Pluszban.

Az első ilyen eset karácsony napján történt, amikor agyonlőttek egy harmincas éveiben járó férfit a főváros északi részén. Ezt követően Dél-Stockholmban észleltek robbanást a helyiek, majd egy másik fővárosi negyedben is. Ez utóbbiban később, szilveszterkor ismét bomba robbant egy társasházban. Aznap egy másik svéd városban, Örebróban is volt lövöldözés, rálőttek egy taxisra. A híradások szerint több helyen is zavargással, lövöldözéssel és támadásokkal folytatódott a szilveszter. A legsúlyosabb eset este hét körül történt Stockholm észak-nyugati részén, ahol agyonlőttek egy húszéves, bevándorló-hátterű fiatalt, és meglőttek még két embert. Bár az éjszaka folyamán komolyabb személyi sérülés nem történt, de ez csak a szerencsének köszönhető, ugyanis embereket, otthonokat, autókat, valamint metrószerelvényeket lőttek szándékosan tűzijáték-rakétákkal. Ez utóbbi jelenség az utóbbi időben harapódzott el, amelyet elsősorban fiatal bevándorlókból álló bandák alkalmaznak. A jelenség szilveszterkor különösen szélsőséges mértéket öltött. Január elseje sem telt nyugalmasan a skandináv ország fővárosában, két robbanás is megrázta Stockholmot. Az egyik közel ahhoz a helyhez történt, ahol az előző napi gyilkosság, a támadás pedig egy ismert rapper ellen irányult. A rendőrség közlése szerint a robbanás rendkívül nagy erejű volt, amely egy társasház bejáratánál történt. A bűncselekménnyel kapcsolatban több embert is elfogtak, a rendőrség nem zárja ki, hogy az eset összefüggésbe hozható a szilveszteri gyilkossággal. Az egyik napilap értesülései szerint egy másik ismert rappert is letartóztattak, akit korábban már több bűncselekmény elkövetésével is elítéltek. Egy órával később egy másik stockholmi városrészben is robbantottak, szintén egy kapualjban, itt egy embert vettek őrizetbe. Svédországban soha annyian nem haltak meg lövöldözések következtében, mint 2022-ben. Összesen 378 esetben dördültek el fegyverek, melyek során 63 ember vesztette életét.