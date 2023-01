Jogi köntösbe bújtatott leszámolással vádolja a tunéziai elnököt az ellenzéke

Jogi köntösbe bújtatott leszámolással akarja elhallgattatni ellenzékét a tunéziai elnök – jelentette ki hétfőn a legerősebb tunéziai ellenzéki párt, a Nemzeti Megmentési Front vezetője.

Ahmed Nedzsib Csebbi tuniszi sajtótájékoztatóján elmondta: ellenzéki koalíciójának másik két vezetőjével együtt bírósági idézést kaptak, mert egy harmadik ellenzéki politikus, Abir Musszi feljelentette őket.

Abir Musszi azért jelentette fel Csebbit, mert a Nemzeti Megmentési Front vezetője őt azzal vádolta meg, hogy „vissza akarja állítani Tunéziában a 2011-es arab tavasz idején megbuktatott elnöki diktatúrát”.

Csebbi nyilatkozatában kiemelte: furcsának találja, hogy a feljelentés benyújtása után pár órával máris nyomozás indult ellenük. Ennek okát abban látja, hogy „a feljelentést a hatalom kérésére tették meg”, majd hozzátette: „az idézésnek nem fog eleget tenni, ha pedig erőszakkal állítják elő, akkor meg fogja tagadni a vallomástételt”. Egyúttal „bűnözőnek” nevezte Kaisz Szaíd elnököt, akit korábban lemondásra szólított fel, továbbá tüntetést hirdetett meg január 14-ére, amelyet Ben Ali korábbi elnök bukásának 12. évfordulója alkalmából tartanak majd meg.

A tájékoztatón Ajacsi Hammami ügyvéd is jelen volt, és azt mondta: ő is bírósági idézést kapott „igaztalan hírek terjesztéséért és a közbiztonság fenyegetéséért”, de ennek ellenére továbbra is ellátja annak a 13 bírónak a jogi védelmét, akiknek nemrég függesztette fel a mentelmi jogát Szaíd elnök. Az ügyvéd szerint a felfüggesztés alapja az a szeptemberi rendelet, amely börtönbüntetést helyez kilátásba, ha valaki „bármely hagyományos vagy szociális médiafelületen álhíreket, vagy hamis pletykákat terjeszt”.

Tunéziában december 17-én tartottak parlamenti választást, amelyen a választópolgároknak mindössze csak 11,22 százaléka vett részt. A voksolást hónapok óta tartó belpolitikai válság előzte meg, mert Szaid elnök a miniszterelnök leváltása után rendeleti kormányzást vezetett be, majd 2022 márciusában feloszlatta a parlamentet. Az ellenzék később nemcsak érvénytelennek minősítette a júliusban 30 százalékos részvétellel megtartott népszavazást az új alkotmány elfogadásáról, hanem puccsal és önkényuralom kiépítésével is vádolta Szaídot.

A kiemelt képünk illusztráció.