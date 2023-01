Guy Verhofstadt elismerte, hogy az uniós szankciók nem működnek

A Magyarországot és kormányát, valamint a nemzet érdekeiért kiálló politikusokat gyakran kritizáló EP-képviselő hosszú idő után először ismerte el, hogy az Oroszország megtörése érdekében a háború kitörése óta hozott szankciós intézkedések hatástalanok voltak, holott Brüsszel még továbbra is fenntartja azt az álláspontját, mely szerint a szankciók bizony hatnak.

„A szankciók elengedhetetlenek ahhoz, hogy Oroszország hadviselési képességét jelentősen korlátozzuk. Oroszország importja és exportja 20,8 százalékkal, illetve 12,3 százalékkal csökkent. Az EU-ban 20 milliárd euró értékben fagyasztották be a jegyzékbe vett személyek vagyonát. A szankcióink hatnak. És amíg Oroszország folytatja a háborút Ukrajnában, addig a szankciók maradnak” – fogalmazott az ünnepek előtt közzétett Facebook-bejegyzésében az Európai Bizottság.

Guy Verhofstadt Twitter-oldalán megosztott bejegyzésében a Politico által készített táblázatot közölt, mely az uniós tagállamok Oroszországgal folytatott kereskedelmét mutatta be február és augusztus között 2022-ben.

1 picture says it all…

9 packages of sanctions and the effect is less than 0 !

We are rewarding Russia for its war against us ! pic.twitter.com/k80XbYIkjA

