Zavargásokba torkollott a szilveszter éjszaka Németország több városában

Németország több városában vadul ünneplő fiatalok tették pokollá a normálisan szórakozni vágyók ünneplését: petárdákat és tűzijáték-rakétákat lőttek szánt szándékkal ártatlan járókelőkre, sőt a mentőkre, a tűzoltókra és a rendőrökre is. Többen súlyosan megsérültek. Berlinben, az egyik, főként migránsok lakta városrészben riasztófegyverekkel is lőttek a rendőrökre, de autókat is felgyújtottak, és az épületeket sem kímélték. A fővárosihoz hasonló incidensek történtek Düsseldorfban, Kölnben és Lipcsében is – számolt be az M1 Híradója.