Összeütközött két helikopter egy turistaközpontnál – négyen meghaltak

Négy ember meghalt, hárman pedig életveszélyesen megsérültek, miután két helikopter összeütközött Gold Coastban, helyi idő szerint hétfő délután két óra körül. A közeli Sea World vízi élménypark vendégei „hatalmas robbanásról” számoltak be. Annastacia Palaszczuk queenslandi miniszterelnök „felfoghatatlan tragédiának” nevezte a szerencsétlenséget.

epaselect epa10386024 Police inspect a helicopter at the scene of a helicopter collision near Seaworld, on the Gold Coast, Australia, 02 January 2023. Four people are dead and another 13 injured after two helicopters collided before one crashed into the Broadwater on the Gold Coast. EPA/DAVE HUNT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT