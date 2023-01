Hótakarítás közben érte baleset a Bosszúállók sztárját, kritikus az állapota

Az 51 éves színészt egyebek mellett a Bosszúállók és az Amerika kapitány című filmekből ismerheti a közönség.

A szóvivő szerint családja a színész mellett van.

A baleset körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket és azt sem pontosították, hol történt.

Jeremy Renner In ‘Critical But Stable’ Condition After Weather Related Accident While Plowing Snow https://t.co/uUDVBDQqU5

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 2, 2023