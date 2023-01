Hívők tízezrei sorakoznak XVI. Benedek ravatalánál

Hívők tízezrei vehetnek végső búcsút XVI. Benedek nyugalmazott pápától – a néhai egyházfőt felravatalozták a vatikáni Szent Péter bazilikában. Már kora reggel hosszú sorok kígyóztak a Szent Péter téren, a zarándokok szerda estig róhatják le kegyeletüket. A gyászszertartás csütörtökön lesz: XVI. Benedek kérésének megfelelően ünnepélyes, de egyszerű keretek között.

A hétfői pirkadat óta hosszú, tömött sorok kanyarognak a vatikáni Szent Péter téren. Sokan már az éjszakai órákban ott álltak, hogy az elsők között búcsút vehessenek a szombaton elhunyt nyugalmazott pápától. XVI. Benedek holttestét hétfő reggel hétkor szállították át a Szent Péter bazilikába abból a vatikáni kolostorból, ahol a volt egyházfő a lemondása óta eltelt kilenc évben, visszavonultan élt. A Szentszék szerdáig naponta több, mint 30 ezer, olasz és külföldi zarándokra számít.

Nagyszerű érzés volt elbúcsúzni, nagyszerű pápa volt. Teológiai és egyházi szempontból is nagy értékű személyiség volt. A lemondása nagy hatással volt rám, és amikor így látom, az az érzésem, hogy véget ért egy korszak – mondta egy olasz férfi.

A hatalmas tömeg az olasz hatóságoknak is komoly biztonsági kihívást jelent. Giorgia Meloni kormányfő az elsők között hajtott fejet a ravatalnál. Emellett a reggeli órákban Sergio Mattarella köztársasági is lerótta kegyeletét, még mielőtt a templomot megnyitották volna a többi gyászoló előtt.

A szombaton elhunyt pápát nemcsak a Vatikánban gyászolják. Szülőhazájában politikusok és egyházi vezetők sorra fejezték ki részvétüket, hangsúlyozva annak fontosságát, hogy Joseph Ratzingerrel Németország ezer év után először adott katolikus egyházfőt. A német püspöki konferencia elnöke hétfőn a Vatikán berlini diplomáciai képviseletén írt alá részvétnyilvánító könyvet és azt mondta, meghatotta, hogy milyen sokan fejezték ki együttérzésüket.

„Rengetegen voltak, aki levélírással, vagy személyesen nekünk kifejezték érzésieket. Az emberek eljönnek a templomokba, részt vesznek az imában, gyertyát gyújtanak és írnak a részvétnyilvánító könyvekbe, hogy megemlékezzenek az emeritus pápáról” – fogalmazott a német püspökök vezetője.

Újév napján a katolikus gyülekezetek világszerte megemlékeztek az elhunyt egyházfőről. A párizsi Sacre Coeur, azaz Szent Szív bazilikában XVI. Benedek az oltár előtt elhelyezett, életnagyságú képről, kezét áldásra emelve mosolyog a hívőkre. A templom a francia főváros egyik legnépszerűbb nevezetessége, így a gyülekezet tagjai mellett turisták is részt vettek az emlékmisén.

„Elszomorít a halála. Csodálatos ember és pápa volt, nagyra értékeljük a tanításait” – mondta egy texasi férfi.

XVI. Benedekért imádkoztak a hívők vasárnap a New York-i Szent Patrik katedrálisban is, ahol a néhai egyházfő is celebrált misét 2008-ban, amikor pápaként az Egyesült Államokba látogatott.

„Mély gyásszal emlékezünk rá, nagyon hiányzik. Ugyanakkor köszönjük a Mindenhatónak, az ajándékot, amit az ő jámborsága, alázatossága és rendkívüli intellektusa jelentett” – fogalmazott New York érseke.

A 95 évesen elhunyt nyugalmazott pápát, kérésének megfelelően ünnepélyes, de egyszerű keretek között, csütörtökön helyezik végső nyugalomra a Szent Péter-bazilika kriptájában. A gyászszertartást Ferenc pápa vezeti. A temetésre 60 ezer embert várnak, köztük egyházi és állami vezetőket, a világ minden tájáról.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia gyászmisét tart január 9-én a budapesti Szent István-bazilikában XVI. Benedek emeritus pápa emlékére. A 18 órakor kezdődő mise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás, érsek lesz. A néhai egyházfő temetésén a püspöki konferenciát Erdő Péter mellett Veres András püspök, az MKPK elnöke, valamint Tóth Tamás, a testület titkára képviseli.

Kiemelt kép: „A Vatikáni Média által közreadott kép gyászolókról XVI. Benedek nyugalmazott pápa ravalatalánál a vatikáni Szent Péter-bazilikában 2023. január 2-án. A 95 esztendős emeritus pápa, aki 2005 és 2013 között volt a katolikus egyház feje, 2022. december 31-én hunyt el. XVI. Benedeket, polgári nevén Joseph Ratzingert január 5-én helyezik örök nyugalomra a Szent Péter-bazilika kriptájában (MTI/EPA-ANSA/Vatikáni Média).