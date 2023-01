Áramszünet miatt állt le az óriáskerék, 62 ember rekedt a magasban

Több mint három órára egy óriáskeréken ragadt 62 ember, miután áramkimaradás zavart okozott az attrakción a floridai Orlandóban – írja a New York Post.

Final Update: More than 60 people have been safely rescued from more than 20 pods. All pods are now empty and units have cleared @iconparkorlando. All rescue climbers on duty responded to the scene, with additional off duty rescue climbers also responding to assist if needed. https://t.co/1Bz7jrI1jV pic.twitter.com/PIXDD2pPLg

— OCFire Rescue (@OCFireRescue) January 1, 2023