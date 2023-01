Orosz rakétázással indult az új esztendő Ukrajnában

Légicsapások rázták meg Kijevet és a nagyobb ukrán városokat az újév első órájában, csak a fővárost legkevesebb 32 rakétával célozta meg az orosz hadsereg. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök erre válaszul kijelentette, ezt sosem fogják megbocsátani Oroszországnak, továbbá az orosz népnek is üzent, szerinte ugyanis a valódi ellenségük Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök is említést tett a háborúról újévi köszöntőjében, mint fogalmazott: a Nyugat hazudott, amikor a konfliktus békés megoldásával hitegette Oroszországot, ezért volt szükség a katonai akcióra – számoltak be róla az M1 Híradóban.