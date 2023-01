Horvátország csatlakozott az euróövezethez

Éjfél óta Horvátország is tagja a schengeni övezetnek, így a horvát-magyar határátkelőket mostantól megállás és ellenőrzés nélkül vehetik igénybe az utazók. Azonban nem ez az egyetlen újdonság déli szomszédunknál, ugyanis éjfél után már az euró a hivatalos fizetőeszköz Horvátországban. Az ország huszadik államként csatlakozott az euróövezethez – számolt be az M1 Híradó.

Január elsején pontban éjfélkor Marko Primorac horvát pénzügyminiszter vett ki először eurót egy zágrábi pénzautomatából. Őt a Horvát Nemzeti Bank elnöke követte. A szimbolikus gesztussal Horvátországban egy új időszak kezdődik, a kunát felváltotta az euró, ugyanis déli szomszédunk huszadik országként csatlakozott az euróövezethez.

Éjfélkor tűzijátékkal és rendhagyó fényjátékkal köszöntötték az új esztendőt a horvát fővárosban. A Nemzeti Bank épületére rávetítették a közel 4 milliós ország új pénznemét.

Nemzeti bank elnöke: Ez sokat jelent Horvátországnak

„Ez azt jelenti, hogy ellenállóbbak leszünk a válságokkal szemben, kívánatosabb befektetési hellyé válunk, könnyebb lesz az üzletkötés, és alacsonyabbak lesznek a költségek. Ez nem egy varázspálca, amely minden problémánkat megoldja, de minden bizonnyal hozzá fog járulni ahhoz, hogy a jövőben gazdagabb, jobb életszínvonalú országgá váljunk” – fogalmazott Boris Vujčić, a horvát nemzeti bank elnöke.

Horvátországban az árakat 2022 szeptember 5. óta kunában és euróban is ki kell írni. Az árak kettős kijelzése év végéig marad érvényben. A kunát költségek nélkül beváltják a bankok, és a Horvát Posta is

– hívta fel a figyelmet az M1 Híradó.

„Ez egy óriási változás az életünkben, és én nagyon boldog vagyok. Eddig is az Európai Unió tagja voltunk, de most hogy megszűnnek a határaink, és csatlakozunk a közös valutához, azt jelenti, hogy most már tényleg teljesen integrálódtunk. Az életünk könnyebb lesz” – nyilatkozott egy zágrábi nő.

Éjfélkor ünnepség volt a magyar-horvát határon is

Elkezdődött a visszaszámlálás, majd Letenye-Muracsány határátkelőnél a horvát és a magyar sorompót egyszerre emelték fel a két ország képviselői.

„Jó estét kívánok, kedves barátom! ” – magyarul köszöntötte Cseresnyés Pétert, Nagykanizsa és térsége országgyűlési képviselőjét a horvát kül- és Európa-ügyi miniszter és megköszönte, hogy Magyarország támogatta Horvátország belépését a schengeni övezetbe.

„Horvátország határai a nem EU-s országokkal ma már az Európai Unió külső határát jelenti. Ez nyilvánvalóan növeli Horvátország felelősségét, mert Horvátország mostantól több mint 1300 kilométeren védi az Európai Unió külső határát”

– mondta Gordan Grlić Radman miniszter.

Cseresnyés Péter az ünnepségen felidézte, hogy évtizedekkel korában még milyen nehézségei voltak a határon való átlépésnél. Mostantól azonban már megállás és várakozás nélkül kelhetnek át az Adriai-tengerhez utazó turisták százezrei.

„Abból a korosztályból való vagyok, aki a hetvenes években számtalanszor kelt át ezen a határon azzal a drukkal, azzal az izgalommal, hogy megtalálják-e a dugipénzt, megtalálják-e amit visszafelé hozunk és nem lenne szabad. Ez most megszűnik” – mutatott rá a képviselő.

Cseresnyés Péter hozzátette, a határellenőrzés megszűnésével mindkét oldalon új együttműködési lehetőséghez jutottak a vállalkozók, de a horvát nemzetiségűek számára is kiemelkedő eredmény, hogy sokkal könnyebben tarthatják a kapcsolatot a túloldalon élő rokonaikkal, barátaikkal.

Kiemelt kép: Boris Vujčić, a Horvát Nemzeti Bank elnöke átveszi az első euróbankjegyeket az ATM-ben Zágrábban, Horvátországban, 2023. január 1-jén. (Fotó: EPA/Lana Slivar)