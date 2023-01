Berlinben elszabadult a pokol szilveszter éjszaka – rendőrökre, tűzoltókra és mentősökre támadtak

Egész éjjel megszakítás nélkül dolgoztak a rendőrök és a mentőegységek Berlinben, mivel rengeteg esethez riasztották őket a nagyrészt pirotechnikai eszközökkel történt garázdaság miatt szilveszterkor. A tűzoltóság arról számolt be Twitter-oldalán, hogy egy égő gépjármű oltása közben petárdákkal dobálták őket.

A koronavírus-járvány elleni megszorító intézkedések miatt tavaly még nem lehetett pirotechnikai eszközöket vásárolni Németországban, de az idén feloldották ezt a tilalmat.

Tempelhof kerületben egy autóbuszra lőttek rakétákat, majd valaki egy poroltót vágott bele a busz szélvédőjébe, amely ettől betört – számolt be a német Die Welt napilap az éjszaka történt eseményekről.

Lichtenrade kerületben a rendőrséget azért riasztották, mert 60-80 ember megpróbált peterdákkal felgyújtani egy autót.

„Kollégáink hamar a helyszínre értek, ám azonnal ránk támadtak. Egy kollégánk a bevetés alatt megsebesült” – osztotta meg az eseményeket közösségi oldalán a berlini rendőrség. Mitte kerületben egy nő a nyakán sérült meg egy peterdától.

A közösségi médiában számos felvétel kering, melyek szilveszter éjszakáján készülhettek Berlinben az azokat feltöltő felhasználók szerint. Az első felvételen egy égő utca látható, ahol számos tűzijátékot lőnek fel.

A második videó pedig Berlin Neukölln negyedében készült a képsorokat megosztó felhasználó szerint.

Moabitban például a rendőrség egy olyan bejelentést kapott, mely szerint célzottan járókelőket lőttek rakétákkal.

A hatóságoknak sokkal több dolga akadt, mint az elmúlt években – mutatott rá a napilap. A rendőrségi szóvivő szerint ugyanis a pirotechnikai eszközök újbóli engedélyezése komoly problémákhoz vezetett.

– fogalmazott a szóvivő.

Este 19 órától „szilveszteri riadó” volt a tűzoltóságnál is, ami azt jelenti, hogy háromszor annyi katasztrófavédő volt szolgálatban, mint egy átlagos napon.

Kreuzberg kerületben egy nagyobb pincetűz oltásán egyszerre 70 tűzoltó dolgozott. A tűzoltóság Twitter-oldala szerint az egyik oltó-járművük komoly károkat szenvedett a rálőtt pirotechnikai eszközök miatt.

