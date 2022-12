Irtózatos! Emberinek tűnő koponyákat találtak a repülőtéren

A feltételezések szerint emberi koponyákat találtak a mexikói Querétaro városának nemzetközi repülőtérén – közölte helyi idő szerint pénteken a mexikói nemzeti gárda.

Az alumínium, valamint műanyag fóliába csomagolt, eltérő méretű négy koponyát egy kartondobozban találták meg egy futárszolgálat repülőtéri raktárában. A feltételezett emberi maradványokat tartalmazó csomagot az Egyesült Államokba küldték volna.

A mexikói hatóságok röntgenfelvételt tettek közzé a hátborzongató küldeményről, valamint két kicsomagolt koponyáról. A kartondobozt a Michoacán államban található Apatzingán városában adták fel a dél-karolinai Manning városának egyik címére.

According to a statement from the National Guard, the skulls were found wrapped in aluminum foil inside a cardboard box at Queretaro Intercontinental Airport in central Mexico. pic.twitter.com/gTyzInPmYg

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 31, 2022