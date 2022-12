Tartós áramszünetekre készülnek Ausztriában

Az osztrák védelmi miniszter szerint már nem is az a kérdés, hogy lesz-e ilyen, hanem hogy mikor. Klaudia Tanner elmondta, hogy egy hosszabb áramszünet esetén az osztrák lakosság egyharmada már a negyedik napon nem tudná ellátni magát – hangzott el az M1 Híradóban.

Ausztriában intenzíven készül a kormány egy esetleges áramszünetre

Az M1 kismartoni tudósítója arról számolt be, hogy az intézkedések keretein belül önellátó laktanyákat hoz létre az osztrák kormány a honvédség segítségével, ahová egy tartós áramszünet esetén be tudják fogadni a lakosságot. Ennek a mintájára olyan objektumokat is létrehoznak, amelyek szintén önellátóak, és ahonnan szükség esetén folyhatna az ország irányítása.

A kiemelt kép illusztráció. (MTI/EPA/Juszef Badavi)