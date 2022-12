Putyin: Erősödni fog az orosz-kínai katonai együttműködés

„Az orosz-kínai együttműködés egész komplexumában, kapcsolatainkban különleges helyet foglal el a katonai és haditechnikai együttműködés, amely hozzájárul országaink biztonságához és a stabilitás fenntartásához a kulcsfontosságú régiókban. Célunk, hogy erősítsük az orosz és a kínai fegyveres erők közötti együttműködést” – hangoztatta az orosz vezető.

Putyin azt is elmondta, hogy 2023 elejére moszkvai látogatásra hívta meg Hszi Csin-pinget.

Vladimir Putin invites Xi Jinping to Moscow in 2023 during video meeting as the Ukraine war tests the Russia-China partnership https://t.co/KqVVbObfmb

— CNN Breaking News (@cnnbrk) December 30, 2022