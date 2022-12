Politico: A görög hatóságok Panamában nyomoznak az Eva Kailinak juttatott kenőpénzek után

Athén információkat kért Panamától a korrupcióval gyanúsított, s ezért előzetes letartóztatásban levő EP-alelnök, Eva Kaili bankszámláira történő pénzátutalásokról – írja a Politico.

Panama jól ismert adóparadicsom, amely a pénzügyi átláthatóság hiányáról híres, emelte ki a brüsszeli lap.

Saralamposz Vourliotisz, a görög pénzmosás elleni hatóság elnöke sürgős felkérést küldött a panamai hatóságoknak, melyben arról kért tájékoztatást, hogy

A Politico szerint Vourliotisz kérésére azután került sor, hogy a közösségi médiában olyan bejegyzések kezdtek el keringeni, amelyek – a posztok megosztói szerint – Kaili, illetve családtagjai panamai számláira érkezett kifizetésekről készült dokumentumokat ábrázoltak.

A bejegyzések alapján

A számlákon összesen mintegy 20 millió eurót találtak.

Greece is investigating whether €20 million was transferred from Qatar to accounts in Panama that may have been opened by MEP Eva Kaili or her family. https://t.co/QYtBMpAnV3

