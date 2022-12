Orosz rulett: kétszer is stratégiai nukleáris erőket ért ukrán dróntámadás

A Volga partján fekvő Szaratov város mellett, a folyó túlpartján fekvő Engels légibázis második alkalommal vált decemberben a nyugati haditechnikával felszerelt és jelentős anerikai támogatást élvező ukrán hadsereg dróntámadásának célpontjává. A december 26-i, második támadás során orosz tájékoztatás szerint a támadó drónt lelőtték, s annak lehulló darabjai okozták három katona halálát.

Ezt megelőzően december 5-én támadták meg szovjet gyártmányú ukrán Tu-141-es Sztrizs drónok a Szaratov megyei Engels és a Rjazany megyei Gyagilevo repülőterét, ahol szintén az orosz légierő nagy hatótávolságú repülőegységei tartózkodnak.

A hivatalos nevén Engels-2 nevű légibázis az orosz légierő stratégiai bombázóinak egyik katonai légitámaszpontja, amely jelentős hadműveleti bázisnak is számít.

Loud explosions at Russia’s strategic military airfield at Engels, more than 600 km from the Ukrainian border. pic.twitter.com/obqeIIT9aF

— Christo Grozev (@christogrozev) December 26, 2022