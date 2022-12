Háromnapos gyász Brazíliában – Beckenbauertől Orbán Viktorig mindenki Pelétől búcsúzik

„Elment a labdarúgás történetének legnagyobbja – én pedig egy különleges barátot veszítettem el. A futball örökre a tiéd lesz. Nyugodj békében!” – írta Franz Beckenbauer, az 1974-ben világbajnok nyugatnémet labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a közösségi oldalán. Sokak mellett Orbán Viktor miniszterelnök is közös fotóval búcsúzott a csütörtökön, 82 éves korában elhunyt brazil legendától, a futballtörténelem egyetlen háromszoros világbajnokától.

„Mindent, ami vagyunk, neked köszönhetjük. Végtelenül szeretünk téged. Nyugodj békében!” – írta Pelé lánya, Kely Nascimento még csütörtökön, a brazil legenda halálos ágya mellől az Instagramon.

Pelé remains the only player to ever win THREE World Cups 🏆🇧🇷 pic.twitter.com/RhLjjYyfq3 — ESPN FC (@ESPNFC) December 29, 2022

Az 1980-as évek angol válogatottjának közkedvelt csapatkapitánya, Gary Lineker a következőt írta a közösségi oldalán:

Elment Pelé. Ő volt a legistenibb labdarúgó és a legvidámabb ember. Olyan futballt játszott, amilyet csak néhány kiválasztott tudott megközelíteni. Háromszor emelhette magasba a hőn áhított arany trófeát a gyönyörű aranysárga (brazil válogatott) mezben. Itthagyott minket, de a futball halhatatlansága örökre megmarad.

Orbán Viktor miniszterelnök közös fotóval búcsúzott a Pelétől. A bejegyzéshez azt írta: „Adeus Lenda! – Viszlát, legenda!”

A decemberben véget ért katari világbajnokság gólkirálya, a francia Kylian Mbappé szintén közös fotóval emlékezett meg a „Fekete Gyöngyszemről”. A 24 éves csatár következő szöveget írta:

„A futball királya távozott közülünk, de örökségét sohasem felejtjük el. Nyugodj, békében király!”

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

Az angol válogatott csapatkapitánya, Harry Kane így köszönt el: „Pelé igazi inspiráció volt, és az egyik legnagyobb, aki valaha pályára lépett. Nyugodjon békében!”

Az olasz sztáredző, Carlo Ancelotti csak annyit írt a Facebook-oldalán: „Nyugodj békében, Király!”

A lengyel válogatott csapatkapitánya és az FC Barcelona gólvágója, Robert Lewandowski: „A mennynek új csillaga van, a labdarúgás pedig elveszített egy hőst. Nyugodj békében, Bajnok!”

Rest in peace Champion 🙏🏼

Heaven has a new star, and the football world lost a hero. pic.twitter.com/t6U2vV1QY4 — Robert Lewandowski (@lewy_official) December 29, 2022

A spanyol nemzeti tizenegy kapitánya, Luis Suárez úgy fogalmazott: „Örökkévaló lesz az örökséged. Nyugodj békében, Király. Sok erőt a családodnak!”

Kiemelt képen: 1960. május 8-án készített felvétel Edson Arantes do Nascimento brazil labdarugóról, ismertebb névén Peléről, akit a nemzeti olimpiai bizottságok szavazása alapján elnyerte az évszázad sportolója címet. (MTI Fotó/EPA/AFP)