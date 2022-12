Téli mesevilág: a Niagara-vízesés, ahogyan még sosem láthattuk

Az Egyesült Államok és Kanada nagy részét komoly hideg, erős szél és havazás sújtotta a hétvégén. Az egyik leginkább érintett állam New York volt, ahol egyes térségekben egy nap alatt több mint egy méter hó hullott vasárnap. A jelentős mennyiségű hó mellett a viharos erejű szél is rendkívül megnehezítette a mentők és a tűzoltók munkát Buffalóban, ahol 18-an veszítették életüket.

A varázslatos jelenséget drónfelvételeken örökítették meg, amelyeken látható, ahogy a New York állam és a kanadai Ontario határán fekvő ikonikus turisztikai célpont egyes részeit fagyott köd és jégtakaró borítja.

