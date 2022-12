Menedzselte a migrációt, támadta a határkerítést és most nyakig ül a brüsszeli korrupciós botrányban

Zsarolhatóvá váltak a korrupt brüsszeli bürokraták

Nemzetbiztonsági kockázatokat is felvet a brüsszeli korrupciós botrány – erről beszélt az M1-en a polgári hírszerzés korábbi műveleti igazgatója. Földi László szerint az érintett EP-képviselők az első vesztegetési pénzek elfogadása után zsarolhatóvá váltak, így nem csak az unió belső intézményei, hanem a tagállamok szempontjából is érzékeny információkat is kiadhattak. Orbán Viktor miniszterelnök szerdán úgy reagált: a nemzeti parlamentekben erőteljesebb ellenőrzési rendszerek működnek, ezért jobb lenne, ha az európai parlamentbe is a nemzeti parlamentekből választott képviselők érkeznének – számolt be az M1 Híradó.

