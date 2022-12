Felháborodtak a keresztények: Joe Biden nem volt hajlandó kimondani Jézus nevét

Biden elnök 2022. december 22-én, a Fehér Ház keresztcsarnokában mondta el ünnepi beszédét, amely miatt számos bírálat érte – számolt be Christian Post.

Az őt kritizáló keresztények sérelmezték, hogy a karácsonyi üzenetben nem jelent meg a Megváltó neve, csak úgy utalt rá az elnök, mint „a gyermekre, akiről a keresztények úgy hiszik, hogy Isten fia”.

Beszédében Biden külön hangsúlyozta a karácsonynak, a keresztény hiten túlmutató, minden vallásra kiterjedő, egyetemes jellegét. „Igen, a karácsonynak még 2000 év után is megvan az ereje, hogy felemeljen minket, hogy összehozzon minket, hogy megváltoztassa az életeket, hogy megváltoztassa a világot. A karácsonyi történet a keresztény hit középpontjában áll, de a remény, a szeretet, a béke és az öröm üzenete egyetemes” – mondta Biden.

Majd így folytatta: „Mindannyiunkhoz szól, akár keresztények, zsidók, hinduk, muzulmánok, buddhisták, bármilyen más hitűek vagyunk, vagy egyáltalán nem hiszünk. Mindannyiunkhoz szól, emberi lényekhez, akik azért vagyunk itt a Földön, hogy gondoskodjunk egymásról, hogy vigyázzunk egymásra, hogy szeressük egymást”.

Todd Starnes keresztény újságíró elítélte Jézus nevének kihagyását a beszédből, és a Twitteren fejezte ki elégedetlenségét. „Biden elnök elmulasztotta megemlíteni Jézus nevét a nemzethez intézett karácsonyi üzenetében. Szót ejtett a muszlimokról, de nem nevezte meg az ünnep okát” – írta.

President Biden failed to mention the name of Jesus during his Christmas message to the nation. He mentioned the Muslims, but he failed to name the Reason for the Season. Nothing triggers the Left like the name above all names.

