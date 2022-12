Felfedte kilétét a liberális fősodor lebuktatását céljául kitűző oldal alapítója

Felfedte személyazonosságát a Libs of TikTok nevű Twitter-fiók alapítója, aki munkásságával egy ideje már felzaklatja a baloldali ideológusokat. Chaya Raichik közösségi fiókja a liberális fősodor amerikai osztálytermekben zajló munkásságára igyekszik felhívni a figyelmet. Az aktivista a Tucker Carlson Today című műsorban kedden elmondta, a baloldal „erőszakos természete” miatt rejtette el eddig nevét a nyilvánosság elől – számolt be róla a Fox News.

A Libs of TikTok – magyarul: a TikTok liberálisai – egy Twitter-fiók, amely olyan TikTokon terjedő videókat oszt tovább a közösségi médiában, amelyek felnőtteket ábrázolnak, akik a gyerekek naivitását kihasználva a progresszív retorika álcája alatt terjesztik a liberális fősodor ideológiáit az osztálytermekben.

Tucker Carlson úgy fogalmazott: az oldal olyan információkkal látja el az embereket, amelyekről tudniuk kellene. Hiánypótló tevékenysége abban rejlik, hogy megalakulása előtt nem vette senki a fáradtságot, hogy egy helyre gyűjtse a tényeket.

„Amiért ezt megtette, mint a Libs of TikTok-ot üzemeltető személy, rengeteg gyűlölet és fenyegetés középpontjába került. Olyannyira, hogy névtelen maradt” – fejtette ki a műsorvezető, mielőtt felfedte volna a tartalomgyártó személyazonosságát.

Chaya Raichik a Fox Nation epizódjában elmondta, amikor fiókja növekedni kezdett, rájött, hogy a baloldal milyen gyűlölettel és erőszakos természettel rendelkezik. Ekkor döntött úgy, hogy név nélkül folytatja munkásságát.

A Libs of TikTok alapítója felfedi magát a nyilvánosság előtt a Tucker Carlson Today című műsorban. Fotó: Twitter/Tucker Carlson Today

Ez működött is mindaddig, ameddig az év elején a Washington Post riportere, Taylor Lorenz doxxingolta, azaz kinyomozta és közzé tette az azonosításához szükséges adataokat. Mint Raichik mondta, a tartózkodási helyét és nevét sikerült megosztania a riporternek, róla készült fotók azonban soha nem szivárogtak ki.

„Soha nem vettem részt személyes eseményeken, és most ezt választom, mert úgy érzem, hogy az elmúlt hónapokban annyi mindent tettem. Segítettem az emberek felvilágosításában. Tudom, hogy segítettem jogszabályokat alkotni néhány ilyen probléma megoldására. Úgy gondolom, hogy mindent megtettem, amit tudtam, és készen állok a következő lépésre” – magyarázta Carlsonnak.

Azt is elárulta, hogy fiókja hírneve miatt szülői csoportok és sokan mások is megkeresték őt, mivel szerették volna tőle megtanulni, hogyan lehet hozzá hasonló módon leleplezni a baloldalt.

„A névtelenség visszatartott attól, hogy ezeket megtegyem. Úgy gondolom, hogy ezentúl sokkal hatákonyabb leszek, annyira izgatott vagyok” – mondta az oldalt üzemeltető Raichik.

Chaya Raichik a Tucker Carlson Today műsorában. Fotó: Twitter/ Tucker Carlson Today

Hozzátette, mindent meg akar tenni, amit csak tud, hogy segítsen az embereknek az ideológiával szembeni harcban.

Tucker Carlson dicsérte Raichikot, amiért felfedte az igazságot és a reflektorfénybe lépett, hogy előremozdítsa az ügyét. Raichik szerint a TikTok tartalomgyártók kívánsága, hogy távol tartsák magukat a hozzá hasonló emberektől, akik leszólják a tartalmaikat.

„Azt akarják, hogy a tartalmuk kint legyen, de nem akarják, hogy mi lássuk. Ez nem áll össze” – mondta. „Ők közzétehetik, de mi nem vehetjük észre. Bűn, meglátni, amit csináltak” – fogalmazott az aktivista.

A tavalyi évben a fiók nemcsak a kritikusok részéről szembesült aggályokkal, még a tech óriások cenzúrájával is szembe kellett néznie. A Twitter gyülöletkeltő magatartás vádjával többször is felfüggesztette a Libs of TikTok fiókot.

