Fekete nap a kaszinóban: az erkélyről ugráltak ki a tűz elől menekülő vendégek, többen meghaltak

A rendőrség szerint legalább tíz ember meghalt a Thaifölddel és Vietnámmal határos Kambodzsa egyik szállodájában kitört tűzvészében.

A tűz a Grand Diamond City hotel-kaszinóban keletkezett, a thaiföldi határhoz közeli Poipet városában – olvasható a BBC cikkében.

Provincial Police, Border Guard, Inspection Force alongside rescue teams, firefighters and units from Thailand respond to fire at Grand Diamond City Hotel & Casino in Poipet

A rendőrség szerint mintegy 400 ember tartózkodott az épületben, amikor az kigyulladt.

A sérültek egy részét Thaiföld Sa Kaeo tartományában lévő kórházakba szállították – közölte az AFP hírügynökséggel a thaiföldi külügyminisztérium szóvivője.

Azt egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet.

Several people seen attempting to escape burning building at the Grand Diamond City Hotel & Casino in Poipet near the Thailand border checkpoint, amid large fire

