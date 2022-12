Ezernél is több migráns várakozik Presevóban, a magyar határ felé indulnának

Egyre több bevándorló torldódik Szerbia déli részén. Presevóban ezernél is többen várakoznak arra, hogy továbbinduljanak a magyar határ felé, de a rendőrség folyamatosan feltartóztatja őket. A helyiek aggódnak: attól tartanak, hasonló helyzet alakulhat ki, mint a szerb-magyar határ mentén, ahol többször lövöldözés tört ki a bevándorlók között – hangzott el az M1 Híradóban.

Sok migráns torlódott fel Szerbia déli részén

Egyre többen várakoznak Presevóban, hogy tovább mehessenek Szerbia északi részére. Napközben nagy csoportokban közlekednek a város utcáin. Folyamatosan telefonálnak, intézkednek, keresik a továbbjutási lehetőségeket. Sokan a vasútállomás mellett álldogáltak, hátha sikerül feljutniuk egy Belgrádba tartó szerelvényre.

„Belgrádba akarok menni, de a rendőrség nem engedi. Nem tudom, miért nem mehetünk el innen, de akkor is elmegyünk. A rendőrség és a biztonsági emberek is gondot jelentenek. Megpróbáltam vonatjegyet venni, de a biztonságiak nem engedték. A taxisok nagyon sokat kérnek az útért, de nekem nincs pénzem” – mondta egy bevándorló.

A migránsok minden lehetséges módon folytatni akarják útjukat Európa felé. Panaszkodnak, hogy lépten-nyomon akadályba ütköznek.

„Elmentünk a buszállomásra, de a sofőr nem adott nekünk jegyet. Nem tudom miért jelent ez gondot. Belgrádba akarok menni, onnan pedig Horgosra” – mondta egy bevándorló.

Egy migráns az M1 stábjának arról beszélt, hogy korábban már járt a magyar-szerb határ közelében, de nem jutott át a határkerítésen.

„Kétszer is elfogott a rendőrség Szabadkánál. Ott lövöldözések is voltak, a maffia tagjai nagy problémákat okoztak. Én nem akartam senkinek gondot okozni, csak át akartam menni Magyarországra. Innen Presevóról most nem enged minket tovább a rendőrség. Ez nagy gond, mert a pénzünk is elfogyott, de mi nem adjuk fel” – panaszkodott a marokkói férfi.

A több mint ezer egyedülálló férfi teljesen az uralma alá vette a környéket. A helyiek nem örülnek a tarthatatlan állapotnak és féltik a gyerekeiket.

„Őszintén szólva katasztrofális itt a helyzet. A gyerekek nem mehetnek ki egyedül az utcára, muszáj vinnünk őket mindenhová. Féltjük a gyerekeinket attól tartunk, hogy megtámadják őket” – mondta egy helybéli asszony.

Kapcsolódó tartalom

A város vezetősége próbál mindent megtenni azért, hogy megőrizze a nyugalmat és fenntartsa a rendet a településen.

„Megijedtek itt az emberek a Szabadkán történtek miatt, féltek nehogy ugyanaz itt is megtörténjen. Azt gondolom, hogy sikerül felügyelnünk a helyzetet. A rendőrség rendszeresen ellenőrzéseket tart. Gyakrabban kell takarítási akciókat szerveznünk, de ebben az önkormányzat, és a Menekültügyi Főbiztosság is segítségünkre van. Fontos a jó szervezettség, mert anélkül nem tudnánk rendet tartani. Nem könnyű, de mindent megteszünk a rend érdekében” – mondta Ceslav Andkovic, a helyi közösség elnöke.

Presevo területén több mint ezer migráns várakozik arra, hogy folytathassa útját Európa felé. Számuk pedig napról napra növekszik.