Csak felugrott az ágyra, mégis hatalmas kárt okozott az otthon hagyott kutyus

Egy kutya okozott tüzet az angliai Hockley-ben, miután felugrott az ágyra és véletlenül beindította a hajszárítót, amit a gazdája bedugva felejtett – írja a New York Post.

A freak accident caused a fire in Hockley today. A dog jumped on a bed and turned a hairdryer on, eventually causing it to catch alight to the mattress.

Once you’ve finished with any electrical appliances please unplug them.

Incident details ➡️ https://t.co/BSDEjBN9pO pic.twitter.com/nmoSyAL3si

— Essex Fire Service (@ECFRS) December 24, 2022