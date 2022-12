Brüsszeli korrupció: Katarnál is nagyobb mértékben korrumpálhatott egyes képviselőket Marokkó

Tovább gyűrűzik a brüsszeli korrupciós botrány – az Origó írt arról, hogy a korábbi uniós migrációs biztos több tízezer eurót is kaphatott a korrupciós ügy középpontjában álló NGO-tól. A portál szerint a szervezet lobbitevékenységért fizetett a Magyarországot rendszeresen támadó Dimitrisz Avramopulosznak, pedig nem is szerepelt az Európai Unió nyilvántartásában. Közben a német Der Spiegel információi szerint Marokkónak az eddig feltételezettnél sokkal nagyobb az érintettsége – számolt be róla az M1 Híradó.