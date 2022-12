Bepereli az EU-t az amerikai Exxon az extraprofitra kivetett különadó miatt

Az orosz-ukrán háború nyomán kirobbant energiaválságon jelentős hasznot lefölöző ExxonMobil olajtársaság beperelte az Európai Bizottságot és az Európai Tanácsot az energiavállalatok extra bevételeire kivetett különadó miatt. Az amerikai energetikai óriás egyike azoknak a vállalatoknak, amelyek nagyot „kaszálnak” az európai piacokon, miután az orosz energiaimport megszűnése miatt az egekbe szöktek az energiaárak. Az ExxonMobil a tavalyi évben elkönyvelt 23 milliárd dolláros bevételével szemben idén 58 milliárd dolláros bevételre számít, miközben az elmúlt két negyedévben egymás után dőltek meg az árbevételi rekordjai.

Az amerikai óriásvállalat ugyanakkor arra hivatkozva támadja az unió döntését, hogy az európai közösségen belül adót kivetni hagyományosan a tagállamok joga, az EU intézményei viszont azt állítják, hogy az unió alapokmányának 122. cikkelye alapján teljesen szabályosan jártak el.

A TotalEnergies és az Esso ExxonMobil dolgozói tüntetnek a CGT szakszervezet felhívására az Esso fos-sur-meri olajfinomítója előtt 2022. október 11-én. (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)

Az Exxon Mobil energiaipari óriásvállalat pert indított az Európai Unió hatóságai ellen, miután az unió különadót vetett ki az energiavállalatok extraprofitjára. Az EU indoklása szerint az energetikai vállalatok kimagasló nyereségét az orosz-ukrán háború váltotta ki – számolt be a The Wall Street Journal. A portál felidézte, hogy az unió ősszel fogadta el azt a tervezetet, amely lefölözné és újraosztaná az energiavállalatok extraprofitját, hogy megvédje a fogyasztókat a kiemelkedősen magas energiaáraktól. Az európai terv szerint nemcsak az olaj-és gázvállalatok, hanem a földgázon kívüli egyéb tüzelőanyagokkal termelt villamos energiából származó extra bevételeket is levágnák. A lap szerint az intézkedéssel a vállalati profit egyharmadát vagy annál magasabb hányadot osztana újra az EU.

Mint írták, az Exxon közölte, hogy német és holland leányvállalatai, a Mobil Erdgas-Erdöl és az ExxonMobil Producing Netherlands szerdán keresetet nyújtottak be a luxemburgi EU-törvényszékhez, amely az EU olaj- és gázipari társaságokra kivetett rendkívüli nyereségadójának megsemmisítését kérte.

Most éppen alacsonyan vannak az energiaárak

A Wall Street Journal felidézte, hogy az európai energiaárak meredeken emelkedni kezdtek, miután az unió szankciókkal sújtotta az Oroszországból származó energiahordozók importját. Erre válaszolva Oroszország pedig leállította az unió legnagyobb gazdaságába, Németországba irányuló földgázszállításokat, amelyek drasztikus áremelkedéshez vezettek.

A cikk szerint az európai energiaárak mostanra jelentősen csökkentek és megközelítik a háború kitörése előtti szintet. Azonban a portál novemberben arról írt, hogy az európai gázbetárolási időszak lezárultával a cseppfolyósított földgázt szállító kereskedőknek már nem éri meg eladni a terméküket, ezért inkább Európa partjainál várakoztatják a tartályhajókat. A Wall Street Journal szerint a beszállítóknak jobban megéri a tengeren tartani a szállítmányokat, amíg ismét szükség lesz a kontinens gáztartalékainak pótlására, és a növekvő kereslet ismét felhajtja az energiaárakat.

Az Európai Parlament nem tudott beleszólni

A cikk szerint az Exxon keresete „megkérdőjelezi az Európai Tanács közvetlen jogát jövedelemadó kiszabására”. Mint írták, az energiaipari óriás szerint adóügyi változtatásoknál az unió tagállamainak egyhangú jóváhagyása szükséges.

Azonban az EU a rendkívüli nyereségadót az unió alapokmányának 122. cikkelyét alkalmazva vetette ki, amely veszélyhelyzeti eszközként lehetővé teszi, hogy az Európai Parlament nélkül határozzák meg az uniós hatóságok a politikát.

Az Exxon arra hivatkozva támadja az uniós rendkívüli adót, hogy „az illeték kiszabásának joga az Európai Unióban hagyományosan a tagállamok számára van fenntartva”, így az Európai Bizottság és az Európai Tanács tévesen alkalmazta a 122. cikkelyt.

Kétmilliárd dollárt bukhat az Exxon

Az Európai Bizottság szóvivője arról beszélt, továbbra is fenntartják, hogy az „intézkedés teljes mértékben megfelel az uniós jognak”. Az Exxon ugyanakkor azt állítja, évek óta figyelmeztetnek, hogy az ilyen politikai döntések visszaüthetnek az olajtársaságokra és csökkenthetik a befektetői bizalmat. A Wall Street Journal emlékeztetett az Exxon múlt havi jelentésére, amely alapján az energiavállalat akár kétmilliárd dollárt veszíthet az intézkedés következétben 2023 végéig.

Bár az amerikai vállalat elismerte, hogy az energiaválság és a magas energiaárak hátrányosan érintik az európai családokat és vállalkozásokat, azonban arra is emlékeztetett, hogy az Exxon a legnagyobb befektetők közé tartozik Európában az olajfinomítás terén. A vállalat szerint jelentős szerepük van a kitermelési ráták magasabb szintjének eléréséhez.

Casey Norton, az Exxon szóvivője arra is kitért, hogy „az európai iparágak már most is valóságos versenyképességi válsággal néznek szembe, és a kormányoknak támogatniuk kell a megbízható és megfizethető energiatermelést”.

Rekordbevételek az energiaszektorban

Amint a cikk rámutat, az EU a többletnyereséget olyan adóköteles nyereségként határozta meg, amely több mint húsz százalékkal meghaladja az elmúlt négy év átlagos nyereségét.

Ennek megfelelően a bizottság becslése szerint összesen 25 milliárd euróra (27 milliárd dollár) rúghat a különadóból származó bevétel. Ezeket a forrásokat az unió a „sérülékeny háztartások, vállalatok és energiaintenzív iparágak megsegítésére fordítaná”.

Az Exxon idei bevételeit taglalva a cikk kiemelte, hogy a vállalat 20 milliárd dollár nyereséget ért el a harmadik negyedévben, ami meghaladta az előző negyedéves bevételt, amely szintén rekordmagasnak számított. Ennek oka a kőolaj és a földgáz kiugró árában keresendő. A Wall Street Journal arra is rámutatott, hogy az energiapiac helyzetének köszönhetően az Exxon 2024-ig mintegy 50 milliárd dollár értékben tervezi a vállalati részvények visszavásárlását.

Iparági elemzőkre hivatkozva a cikk azt írta, hogy az Exxon idén 58 millárd dolláros éves nyereségre számíthat, szemben a tavalyi 23 milliárd dollárral.

A FactSet adatai szerint az Exxon tavalyi bevételének körülbelül 26 százaléka származott Európából, szemben az amerikai kontinensen szerzett 49,1 százalékkal és az ázsiai-csendes-óceáni térség 19,2 százalékával. A cikk emlékeztettt, hogy a nagy olajtársaságok, köztük az Exxon, csökkentették jelenlétüket Európában az elmúlt évtizedben, mivel a régió nagy fúrási területei, mint például a Norvégia melletti Északi-tengeren és az Egyesült Királyságban, megfogyatkoztak.

Az Exxon az elmúlt négy évben értékesített eszközöket Olaszországban, Németországban, Romániában, az Egyesült Királyságban és Norvégiában. Éves költségvetésének jóval nagyobb részét jövőre Amerikában tervezi költeni, jelentős olaj- és gázprojektekkel Nyugat-Texas és Új-Mexikó Permi-medencéjében, valamint Guyanában és Brazíliában.

Az amerikai elnök is adóemeléssel fenyegetett

Mint arról korábban beszámoltunk, az amerikai félidős választások előtt Joe Biden elnök kampányának is központi eleme volt az amerikai energiavállalatok extraprofitja. Akkor a Financial Times számolt be róla, hogy az olajvállalatok óriási bevétele feldühítette a Fehér Házat, mert az emelkedő benzinárak rányomják bélyegüket a félidős választásokra, a demokrata kormánypárt pedig szavazókat veszíthet.

Joe Biden elnök azzal vádolta a vállalatokat, hogy „profitálnak” Moszkva inváziójából. Az amerikai elnök kijelentette, amennyiben az olajvállalatok nem abba fektetik a többletbevételüket, hogy növeljék az olajkitermelést és ezzel csökkentsék az árakat, arra fogja kérni a kongresszust, hogy vessen ki magasabb adókat a szektorra.

A borítókép illusztráció: Egy ember tankolja az autóját az Exxon egyik washingtoni töltőállomásán. Fotó: EPA / MICHAEL REYNOLDS