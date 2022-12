Az Egyesült Államok bevezeti a koronavírus-teszt kötelezettséget a Kínából érkezőkre

Az Egyesült Államok kötelező koronavírus-tesztelést ír elő minden Kínából érkező utazóra – jelentette be az amerikai közegészségügyi hatóság szerdán.

Az intézkedés január 5-én lép életbe, és minden 2 évnél idősebb beutazóra érvényes, aki Kínából érkezik, és az amerikai állampolgárokra is vonatkozik. Az utazóknak két napnál nem régebbi negatív koronavírus-teszttel kell rendelkezniük, és azt a repülőgépre szállás előtt kell bemutatniuk.

Az Amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (US Centers for Disease Control and Prevention) közleménye szerint a szigorítást a Kínában tapasztalt növekvő fertőzésszám miatt vezetik be, ugyanakkor arra hivatkozik, hogy kevés pontos és átlátható információ áll rendelkezésre a távol-keleti országból, az ott előforduló vírusvariánsokat is beleértve.

Ezek az adatok kritikusan fontosak a járvány terjedésének figyelemmel követése szempontjából annak érdekében, hogy mérsékelhessék az új vírusvariánsok bejutását az országba – hívta fel a figyelmet a járványügyi hivatal.

