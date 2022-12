A fehérorosz légvédelem lőtte le az ukrán SZ-300-as rakétát

A BelTa fehérorosz állami hírügynökség korábban azt jelentette, hogy egy ukrán SZ-300-as légvédelmi rakéta csapódott be fehérorosz területen.

A védelmi minisztérium Telegram-csatornáján közölt jelentés szerint a fehérorosz légvédelem Breszt megye Ivanava kerületében, Harbaha településnél lőtte le az ukrán rakétát, melynek darabjait egy szántóföldön találták meg.

A missile fell on the territory of #Brest region, #Belarus. This is reported by Lukashist law enforcement channels. pic.twitter.com/RERCF3cSPl

— NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2022