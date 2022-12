Tömegkarambol Kínában: több mint 200 autó ütközött össze egy híd közepén

A sérültek közül sokan az autóikban rekedtek, kimentésükön 11 tűzoltóautó és 66 tűzoltó dolgozott. A meteorológiai szolgálat szerint szerda reggel több helyen 200 méterre csökkent a látótávolság.

Over 200 cars collided on a bridge in Zhengzhou, #China due to heavy fog.

According to local media, one person fatally injured many were blocked in cars.

The accident caused a huge traffic jam. The police, rescuers are working at the scene. pic.twitter.com/ioAYfCOtRO

