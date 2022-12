Újabb válságkezelési intézkedéseket jelentettek be Spanyolországban az infláció ellensúlyozására

A korábban bejelentett intézkedések mellett egyes alapvető élelmiszerek áfájának ideiglenes megszüntetésével, további rezsiadó-csökkentéssel és 200 eurós egyszeri családtámogatással próbálja meg a kormány enyhíteni az inflációs hatásokat 2023 első felében Spanyolországban – jelentette be Pedro Sánchez kormányfő kedden.

A most bemutatott csomag összesen 10 milliárd eurónyi támogatást tartalmaz.

A kormány egyebek mellett egyszeri 200 eurós segélyt biztosít minden olyan háztartásnak, amelynek az éves bevétele nem haladja meg a 27 000 eurót. Az intézkedés csaknem 4,2 millió háztartásnak jelent közvetlen támogatást.

Fenntartják a jövő év első felében a rezsit nevelő adóterhek korábban már hatályba léptetett csökkentését is – hívta fel a figyelmet Pedro Sánchez.

Spanyolországban novemberre éves összehasonlításban 6,7 százalékra sikerült mérsékelni az infláció mértékét, ami az Európai Unió 27 tagországában a legalacsonyabbnak számít. Az egyes ágazatokban azonban jelentősen eltérően alakultak az árak: miközben az elektromos áram például tavaly novemberhez képest 22,4 százalékkal csökkent, az élelmiszerárakban 15 százalékos áremelkedést mértek.

Bejelentették ezért azt is, hogy a kenyeret, a tejet, sajtot, egyes gyümölcsöket, zöldségeket és gabonaféléket terhelő 4 százalékos áfakulcsot nullára csökkentik, és így – egyelőre az év első felében – áfamentessé teszik ezeket a termékeket. A száraztésztafélék és az étolaj áfakulcsát pedig az eddiginek a felére, 5 százalékra csökkentik – közölte a kormányfő.

A kormány – ígéretéhez hűen – újabb 12 hónappal meghosszabbította az ingázók számára szeptemberben bevezetett ingyenes vonathasználatot is

Arról is döntöttek, hogy a bérbeadók 2023-ban legfeljebb 2 százalékkal emelhetik a bérleti díjakat.

A kormány a nyugdíjakat átlagosan 8,5 százalékkal megemeli jövőre, a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezőkét pedig 15 százalékkal.

Most jelentették be azt is, hogy a jövő héttől megszüntetik az idén áprilisban bevezetett kedvezményes benzin- és dízelolaj-vásárlási lehetőséget, a literenkénti 20 centes támogatást a továbbiakban csak a fuvarozási cégek, valamint a mezőgazdasági és a halászati ágazat vállalkozásai vehetik igénybe.

A márciusi és a júniusi után ez már a harmadik intézkedéscsomag idén az ibériai országban az infláció hatásainak megfékezésére. Idén összesen mintegy 45 milliárd eurót különítettek el válságkezelésre Spanyolországban a most bejelentett 10 milliárdot is beleértve. Sánchez szerint ennek hatásaként idén a korábban várt 4,4 százalék helyett 5 százalék lehet a gazdasági növekedés.