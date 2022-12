Már több mint félszáz halálos áldozata van az ítéletidőnek az Egyesült Államokban

Legkevesebb 56 halálos áldozata van már az Egyesült Államokban az úgynevezett bombaciklonnak. A sarkvidéki vihar miatt százezrek vannak áram nélkül, és több ezer repülőjáratot töröltek. A legsúlyosabb helyzet a New York állambeli Buffalóban van, csak ott 27-en vesztették életüket a természeti katasztrófában. A leghidegebbet Montana államban mérték, ahol -45 fok volt. Az Egyesült Államokban és Kanadában ötven éve nem voltak olyan hóviharok mint most – számolt be az M1 Híradója.

Elképesztő állapotok uralkodnak New York államban, Buffalo környékén. A térségben olyan hóvihar pusztít, amiről azt mondják, egyszer fordul elő egy ember életében. Több mint 120 centiméternyi hó hullott eddig, és az előrejelzések szerint további havazás, hófúvás és farkasordító hideg várható. Az utakon rengeteg az elakadt, behavazott jármű. Nem csak a személyautók, a teherautók sem tudnak közlekedni a hóban. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy sem a hókotrók, sem a mentők nem tudják elérni a hó fogságába került embereket. A hatóságok szerint sokan a saját autójukban vesztették életüket, és attól tartanak, az áldozatok száma növekedni fog, ahogy egyre több autóhoz jutnak el. Kijárási tilalom lépett érvénybe. A belbiztonsági és vészhelyzeti hatóság munkatársai egyelőre csak az életmentéssel tudnak foglalkozni. Ugyan rengetegen telefonálnak, hogy nem tudnak kijönni a házukból a nagy hó miatt, a hóeltakarítás csak azután következhet, ha már senki sem lesz életveszélyben. A mentőalakulatok vezetője szerint több százezer otthonban nincs áram. A CBS hírcsatorna arról számolt be, hogy egy család – két- és hatéves gyerekkel – 11 órán keresztül várt az autójukban, hogy kiszabadítsák New York állam kormányzója bejelentette: a viharnak még nincs vége, további kemény havazásra kell számítani. Győzelemről és arról, hogy elmúlt a veszély, még korai beszélni. Talán csökken valamennyire a havazás intenzitása, és a helyzet nem olyan drámai mint egy-két napja volt, de a helyzet még mindig nagyon súlyos – mondta New York állam kormányzója. Kapcsolódó tartalom Káosz az amerikai repülőtereken, légi járatok ezreit törölték a téli vihar miatt Az Egyesült Államokban hétfőn is több mint 3400 légi járatot töröltek a katasztrófális időjárási körülmények miatt. Még több áldozata van a téli viharoknak az Egyesült Államokban Az Egyesült Államokban már legkevesebb 48 ember halt meg a téli viharokban, New York államból 27 halálos áldozatról számoltak be hétfőn, a hófúvás otthonokat zárt el, a mentőegységek közlekedése akadozik. Buffalóban elnéptelenedtek az utcák, csak azok merészkednek ki, akiknek van felszerelésük, hogy a havat eltakarítsák. Kanadától Mexikóig mindenhol ítéletidő pusztít. Az amerikai média bombaciklonnak nevezi azt a sarkvidéki viharzónát, amely szerdán érte el Észak-Amerikát. A leghidegebbet, mínusz 45 fokot, Montana államban mérték. Közben teljes káosz alakult ki a légi közlekedésben. Buffalóban 125 centiméter vastag hó borította be a repülőtér kifutópályáját. Az egész országban járattörlések és jelentős késések voltak az év egyik legforgalmasabb hétvégéjén – mondta az M1-en a közmédia Los Angeles-i tudósítója. A káoszért részben a téli időjárás, részben pedig egyetlen légi társaság, a Southwest Airlines a felelős. Az olcsóbb jegyeket kínáló légi fuvarozó korszerűtlen technikai rendszere ugyanis összeomlott, emiatt már a szentestét ezrek töltötték sorban állással az amerikai repülőtereken – mondta Lukóczki Gábor, a közmédia tudósítója. Később, miután az ügyfélszolgálat telefonszámát sem lehetett már hívni, sokan személyesen próbálták átfoglalni jegyeiket, míg mások elveszett csomagjaik után nyomoztak karácsony mindkét napján. Napokba telik, hogy normalizálódjon a helyzet a repülőtereken, amelyet egy ideig míg a brutális téli időjárás is befolyásol – tette hozzá. Az elmúlt öt napban az Egyesült Államokban közlekedő bel- és külföldi légi járatok közül több mint 18 ezret kellett törölni, a késő járatok száma pedig ennek sokszorosa volt.