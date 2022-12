Több mint 600 migránst tartóztattak fel csak hétvégén

Karácsonykor sem csökken a migrációs nyomás: több mint 600 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Pénteken 209, szombaton 244, vasárnap pedig 207 esetben intézkedtek illegális bevándorlókkal szemben. Szerbiában az ünnepek alatt is ugyanazt tapasztalják a helyiek, mint korábban: rengetegen akarnak illegálisan bejutni Magyarország területére.

Az M1-en bemutatott felvételeken az obrenováci befogadóközpont kerítésén másznak át a migránsok. Mintha csak azt gyakorolnák, hogyan szökjenek át a magyar határkerítésen. Teli hátizsákokkal vágnak neki az útnak, először a szerb főváros, onnan pedig a szerb-magyar határ felé.

A helyiek számára napról-napra egyre aggasztóbb a helyzet. Azt mondják, a migránsok nemcsak a városukat, hanem az életüket is tönkretették.

„Katasztrofális a helyzet nálunk, de gondolom, hogy máshol is. Egyre több migráns van itt és egyre agresszívabbak is. Nem lehet őket ellenőrizni. Azt sem, hogy hová mennek és, hogy mit csinálnak. Ez borzasztó. Bemennek az udvarokba. Nálam is és a szomszédoknál is jártak már. Erőszakosan viselkednek. Egyszóval elviselhetetlen amit csinálnak” – panaszkodott egy obrenovaci férfi.

Az Adasevci befogadóközpontba is az utóbbi időben egyre több migráns érkezik, a legtöbben afgánok. Innen ugyanis több irányból is próbálkozhatnak, vannak, akik a magyar határon, mások a horvát szakaszon próbálnak meg átszökni.

„Sokan Magyarország határán próbálnak átjutni. Azután Ausztriába mennek, majd végül Németországba, Svájcba vagy Franciaországba. Az út nagyon kemény, de mi afgánok edzettek vagyunk, ezért nekünk nem jelent gondot”– mondta az M1 stábjának egy afgán férfi.

Évek óta nem tapasztalt nyomás alatt volt idén a déli határkerítés – ezt mutatják a számok. 265 ezer esetben kellett a migránsok ellen intézkedni.

