Sokkoló, ami történt: Előkerült a videó, ahol a lavina elsodorja a tíz síelőt

Egész éjjel helikopterek repkedtek a nyugat-ausztriai Zürs település fölött, miután lavina söpört végig a síközpontnál. A hegyoldalon vasárnap délután nem sokkal három óra előtt indult meg a felgyűlt hóréteg, amely 600 méter hosszan magával sodort mindent.

Az osztrák hatóságok karácsonyra lavinaveszélyre figyelmeztettek,

Az egyik síelő videófelvételéből kiderült, hogy 10 embert sodort el a lavina.

Insane in-bounds avalanche today in Zürs, Austria. 10 people buried but all rescued. pic.twitter.com/rzkTHA2F1T

— James J. Jung (@james_jjung) December 26, 2022