Egy órával férje halála előtt adott életet fiának, még magához ölelhette gyermekét az apa

A Connecticutban élő Haley Parke a Facebookon osztotta meg megindító történetét: a második fia ugyanazon a napon született, amikor a férje meghalt. Mindez már önmagában is szomorú, Haley tette viszont igazán figyelemre méltó: számára ugyanis az volt a legfontosabb, hogy a párja találkozhasson a babával, ezért a kisfiú három héttel korábban érkezett a vártnál, hogy az édesapja még magához ölelhesse.

Mom gives birth to son and loses husband on same day. https://t.co/MMV2eBaBqM pic.twitter.com/vKOHgoXXw6

— Good Morning America (@GMA) December 19, 2021