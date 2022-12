Szívszorító fotó érkezett Pelé kórházi ágya mellől

Az édesapja kórházi ágyán készített fényképet Kelly Nascimento az Instagram-fiókján osztotta meg, a kép alá pedig annyit írt: „Továbbra is itt vagyunk, harcolunk és hiszünk. Még egy éjszaka együtt.”

Kelly Nascimento, filha do Rei Pelé, publicou agora uma foto ao lado do pai no hospital. “Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos”. pic.twitter.com/og7znGkBOz

— Diego Sangermano (@disangermano) December 24, 2022