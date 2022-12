Sokan meghaltak egy idősotthonban pusztító tűzben

A tüzet a kora reggeli órákra már eloltották, és addigra a mentők is befejezték a romok tüzetes átvizsgálását – közölte az állami média és a mentőszolgálat.

A tűz teljesen kiégette a Moszkvától 3600 kilométerre keletre fekvő Kemerovo városban idősek otthonaként üzemelő, de akként nem regisztrált épület második emeletét. Oroszországban számos idősek otthonaként funkcionáló ingatlan regisztráció nélkül működik, és így mint magánterület nincs kitéve hatósági ellenőrzéseknek.

Nine people died and two were injured in an illegal nursing home in #Kemerovo, Russia#RussiaIsATerroristState #PutinWarCriminal #PutinHitler #PutinWarCriminal #UkraineWarNews pic.twitter.com/eVco2bSzgg

— Feher_Junior (@Feher_Junior) December 23, 2022