Nekihajtott a magasságkorlátozónak a sofőr, letépte a busz tetejét

A baleset az Unirii téri aluljáró bejáratánál történt, hely idő szerint délután fél kettő körül – számolt be róla a Maszol.ro.

A buszsofőr nem vette figyelembe a magasságkorlátozást jelző táblákat, ezért ütközött bele a korlátba a magasépítésű busszal, amelynek teteje szinte teljesen beroppant.

A helyi vizsgálatok szerint a jármű tetejére szerelt klímaberendezés akadhatott el a magasságkorlátozón, de a baleset pontos okát egyelőre még nem sikerült megállapítani.

„Sok gyártó az autóbusz tetejére szereli a klímaberendezést, valószínűleg ez lehetett a baleset oka. Ezen túlmenően az óvatlanság, a jelzések figyelmen kívül hagyása” – jegyezte meg a bukaresti prefektus.

A baleset következtében 21-en megsérültek, többen közülük beszorultak a roncsok közé, őket a tűzoltók szabadították ki.

A buszban összesen 47-en utaztak, a sérültek közül egy súlyosabb sérüléseket szenvedett, egy ember pedig életét veszítette – közölte a román egészségügyi minisztérium.

A sérülteket a Bagdasar-Arseni kórházba szállították, valamennyien eszméletüknél vannak, állapotuk stabil – közölték szombat reggel az egészségügyi intézmény képviselői. A tájékoztatás értelmében egyelőre egyik páciens sem szorul életmentő műtéti beavatkozásra.

Románia külügyminisztere, Bogdan Aurescu a hivatalos Twitter-oldalán közzétett bejegyzésben fejezte ki együttérzését az elhunyt családjának, a sérülteknek pedig mihamarabbi felépülést kívánt.

